نيفين الكيلاني: قصور الثقافة هي ذراع الدولة الثقافي في المحافظات

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الدور الأبرز والأهم والأثقل بوزارة الثقافة هو ملف هيئة وقصور الثقافة، مشيرة إلى أن قصور الثقافة هي ذراع الدولة الثقافي بالمحافظات كافة.



وأضافت وزيرة الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، أن ملف هيئات قصور الثقافة كان من أثقل الملفات وأهمها منذ تكليفي بالمهام الوزارة، لافتة إلى أن يكتسب أهميته من عدة نواح منها: الاهتمام بالإنشاءات والمباني غير المكتملة منذ سنوات، والمباني التي بحاجة إلى التجديدات.



وتابعت وزيرة الثقافة، أن بعض قصور الثقافة التي طالتها يد التطوير والتجديد اُفْتُتِحَت والبعض الآخر ستُفْتَتَح بالمرحلة القادمة، مضيفة "مش هيكون بس في قصور ثقافة لكن هيكون في مسارح بمدينة 15 مايو وفي مكتبة دار الكتب، ومسرح في وسط البلد وفي قصر ثقافة الطور في جنوب سيناء، وفي عدة أماكن ثقافية قيد الافتتاح خلاص".