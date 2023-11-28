نصائح لحماية الحوامل من مخاطر الضوء الأزرق للأجهزة الإلكترونية

حذرت دراسة طبية من تأثير الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الحوامل، فبسبب الاستخدام الواسع للهواتف الذكية، أصبحن أكثر عرضة للضوء الأزرق.

نصائح لحماية الحوامل من الضوء الأزرق

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، قدمت الدراسة نصائح مهمة لزيادة الوعي وتقديم رؤى لتعزيز العادات الصحية بين الحوامل، والتي نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من صعوبة تجنب استخدام الإلكترونيات والإضاءة الاصطناعية ، خاصة في بيئة اليوم التي تعتمد على التكنولوجيا، يمكن للمرأة الحامل اتخاذ الاحتياطات التالية لتقليل تعرضها للضوء الأزرق:

1-استخدم مرشحات الضوء الأزرق

تثبيت مرشحات الضوء الأزرق أو استخدم التطبيقات التي تقلل كميته المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية.

2-ضبط إعدادات الجهاز

تسمح لك غالبية الأجهزة الإلكترونية بتغيير إعدادات العرض لتقليل الضوء الأزرق.

3-الحد من وقت الشاشة قبل النوم

من الضروري أن تمنح نفسك ساعة على الأقل قبل النوم لتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

أما للنوم بشكل أفضل ، يمكنك الإنخراط في أنشطة الاسترخاء مثل قراءة كتاب أو القيام بتمارين الإطالة الخفيفة.

4- اختيار الإضاءة الدافئة

إطفاء مصابيح الإضاءة الباردة القاسية في مناطق المعيشة الخاصة بك بأخرى أكثر نعومة ودفئًا، مما يقل احتمال إطلاقها لمستويات زائدة من الضوء الأزرق، ويمنحك نوم أفضل.