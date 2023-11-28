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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سامي: لعبت على التعادل أمام الأهلي

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لسموحة

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أنه راضٍ بشكل كبير عن التعاغدل أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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سموحة يفرض التعادل الثاني تواليًا على الأهلي في الدوري

وقال أحمد سامي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “ لعبنا الشوط الأول بشكل متوازن واستحوذنا على فترات طويلة من عمر الشوط وأهدرنا بعض الفرص ”.

وتابع: “ في الشوط الثاني تراجعنا نسبياً ولعبنا مباراة دفاعية وإعتمدنا على اللاعبين أصحاب السرعات ”.

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة: “ أنا أتحدث بصراحة، لقد لعبت مباراة اليوم من أجل الحصول على نقطة التعادل ”.

وأكمل: “ الأهلي افتقد للحلول اليوم وكان ينتظر استغلال أخطاء فريقنا الدفاعية والتي جاءت قليلة ولا تذكر ”.

وأتم “ هنأت لاعبي الفريق على نتيجة المباراة، لدينا 12 لاعب جديد في الموسم الحالي ونحتاج للوقت لتطوير اداءنا ”.

نجم سموحة: الإحتراف الأوروبي خطوتي المقبلة

من جانبه عبر دوكو دودو نجم وسط فريق سموحة عن سعادته بتعادل فريقه أمام الأهلي بنتيجة 0-0.

وقال دوكو دودو: “ انا في غاية السعادة بعد مباراة اليوم، لقد لعبنا مباراة قوية امام الأهلي بكل تأكيد ”.

وإختتم: “ الدوري المصري صعب للغاية وهدفي في المرحلة المقبلة هو الإنتقال لأحد الفرق الأوروبية ”. 

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