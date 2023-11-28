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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: إحباط محاولة 600 سوري عبور الحدود بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

 

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تسلل 600 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية خلال الشهر الحالي.

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وكان الجيش اللبناني قد أحبط على مدار الشهور الماضية عمليات تهريب لآلاف السوريين عبر الحدود المشتركة، فيما اتخذت الحكومة اللبنانية العديد من الإجراءات لمواجهة ما سمي بظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.

وفي سياق متصل بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وضع الكهرباء وإمكانية زيادة ساعات التغذية والتي يصل متوسطها حاليا نحو 4 ساعات يوميا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مع مدير مؤسسة كهرباء ئبنان اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة اللبنانية.

 

على صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وذلك لبحث تطبيق قانون الشراء العام على مناقصات الهيئة العليا للاغاثة لمزيد من الشفافية، اضافة الى الوضع الاداري لهيئة الشراء العام لكي تتمكن من القيام بمهامها.

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