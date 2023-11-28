مدرسة الثانوية الزخرفية تقيم حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بنجع حمادي

نظمت مدرسة الثانوية الزخرفية بنجع حمادي " فصول البنات " الملحقة، اليوم، حفلا لتكريم عدد من طالبات المدرسة المشاركات في مسابقة القرآن الكريم، التي نظمها توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية بإدارة نجع حمادي التعليمية، لمختلف المراحل التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وتنفيذ وتنظيم توجيه اللغة العربية بقيادة محمد عبد الصبور الموجه الأول.

وقال خالد أبو رحاب معلم اللغة العربية بمدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية، أن عدد من طالبات المدرسة شاركن في فعاليات المدرسة و حصلن علي مراكز متقدمة، حيث اختارت المدرسة الطالبة" ولاء محمود" لتكريمها وأخريات تقديرا لحفظهن القرآن الكريم، وإطلاق لقب " قارئة المدرسة" عليها، كما جري تكريم أسرة اللغة العربية تقديرا لجهودها في الإشراف وحث الطالبات علي الإشتراك في مسابقة القرآن الكريم لهذا العام.

شهد فعاليات الحفل، محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة، وحازم زيدان مدير التعليم الفني، نيابة عن الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وهاني فتحي مدير إدارة المدرسة، وخالد محمد مصطفي موجه اللغة العربية، والدكتور جاد عبد اللاه، معلم التربية الرياضية، والكابتن إبراهيم عباس معلم التربية الرياضية، مسؤولا الكشافة بالإدارة، ومعلمي ومعلمات المدرسة والطالبات.