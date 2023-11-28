رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية في متابعة ميدانية لمجمع معاهد محمد جبر

تابع الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم، سير العملية التعليمية بمجمع معاهد محمد جبر التابع لإدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية.

وقام فضيلته بزيارة مجمع المعاهد الذي يضم معهد (محمد جبر الابتدائي ومعهد محمد جبر الإعدادي ومعهد محمد جبر الثانوى بنين)، وقد حث فضيلته الطلاب على الالتزام بالحضور، والاستفادة من شرح المعلمين، والالتزام بأخلاق الطالب الأزهري التي تتفق مع مؤسستنا الأزهرية العريقة، وشدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وبذل كل الجهد في توصيل المعلومة للطلاب.



ووجَّه فضيلته شيوخ المعاهد بضرورة متابعة المعاهد من حيث الحالة الأمنية من مبنى وأبواب وأسوار ومتابعة الحراسة اليومية من حيث انضباطها وكفايتها والحالة الأمنية للمنطقة المحيطة بالمعاهد.

كما اكد فضيلته علي ضرورة الاهتمام بنظافة المعاهد والفناء وخاصه بعد الانتهاء من الفسحه وطالب فضيلته بضرورة الاستعداد لامتحانات الشهر التي سوف تبدا يوم الاربعاء القادم، وقد رافق فضيلته الاستاذ عبدالحميد حسن، مدير ادارة امن المنطقة.