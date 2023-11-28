الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 07:35 م 11/28/2023 7:35:09 PM

شهدت محكمة الأسرة بزنانيرى (شبرا– القاهرة) واقعة غريبة، حيث اكتشف الزوج أحمد، أنه أب لثلاثة أبناء فجأة، وبتوقيع وشهادة طليقته، وهو الأمر الذى أثار استغرابه هو ومحاميه أمام القاضى، حيث إنه ليس لديه سوى طفل واحد منها قبل طلاقهما. تفاصيل القضية وخلال الجلسة التى عقدتها محكمة لنظر دعوى نفقة أجر مسكن التى أقامتها زوجته، قدم محاميها صورة من مذكرات الدعوى التى أقامتها موكلته «طليقة الزوج» والتى تضمنت أن الزوج امتنع عن إجابة مطلقته فى طلبها بأن يقرر لها نفقة أجر مسكن بعد طلاقه إياها من تاريخ طلب التسوية فى 18 ديسمبر 2022 الماضى. وتابعت الدعوى «أن الزوج ترك مطلقته دون نفقة مع العلم أنها حاضنة لـ3 أطفال منه». ولم يتوقف استغراب الزوج على ما جاء فى الدعوى، بل إن محامى مطلقته أكد وجود 3 أطفال فى حضانة موكلته، ما دفع الزوج إلى طلب التأجيل لتقديم ما يفيد بأنه أب لطفل واحد وليس ثلاثة أطفال كما تزعم مطلقته.

مشكلتى من ليلة الدخلة.. قصة هناء فى محكمة الأسرة: أنا تعبت 3 أطفال و10 آلاف جنيه... حالة الاستغراب التى انتابت الزوج ومحاميه لم تتوقف على الزعم بأن لديه 3 أطفال، بل إن زوجته قدمت مستندات تفيد بأنه يتقاضى 10 آلاف جنيه من عمله، رغم أنه لا يتقاضى سوى 3 آلاف جنيه فقط. الزوج طلب من القاضى إلزام مطلقته بأن تقدم ما يثبت أنه لديه 3 أبناء منها، وإلا اتهمها بالتزوير.

الزوج: انفصلنا بعد عام من الزواج.. وأصبحت مشردًا بين المحاكم، وقال الزوج فى تصريح لصدى البلد «لم أعش معها سوى أشهر، اكتشفت خلالها أننى أعيش مع شيطانة، سيدة صاحبة صوت مرتفع، لا تحترم زوجها، لا تقدره أمام أسرته وأقاربه. وتابع.. طلبت منها أن ننفصل وبأسرع وقت، وقمت بتطليقها بعد عام من زواجنا وقمت بتطليقها بعد عام من زواجنا وإنجاب طفلنا الوحيد، ومنحتها ألف جنيه من راتبى الذى لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه، حيث إننى موظف حكومى، «وأضاف» فجأة وجدت نفسى متنقلًا من محكمة إلى أخرى، ومتهمًا فى قضايا إيصالات أمانة، وتبديد، ومسكن زوجية، ونفقات مختلفة، واليوم مطلوب منى نفقة لـ3 أطفال لا أعرف عنهم شيئًا».

وأشار الزوج إلى أن مطلقته تزوجت من شخص آخر بعد انتهاء عدتها، لكنها لم تستمر معه سوى عام واحد وحصل الانفصال، ومنذ ذلك الوقت وهى تتنقل من محكمة إلى أخرى لشكوتى والادعاء على كذبًا بهدف تشويه سمعتى والانتقام منى بسبب أننى لم أستمر معها سوى عام واحد فقط.

الأمر بكل المقاييس ضاحك مبكٍ فى آن واحد، رجل ترك زوجته بعد عام واحد.. وله طفل واحد.. فكيف بقدرة قادر أن يكتشف أنه أب لثلاثة؟.. سيأتى عمنا (عليش جعبورة) الكبير ويقول له..إن امرأته صادقة.. فهو يرى أن الحمل يمكن أن يستمر لأربع سنوات وله فيديو شهير.. يقول فيه لو أن زوجتك وأنت تركتها وسافرت ثم عدت بعد 4 سنوات وقالت لك هذا ابنك، فعليك أن تصدقها.. كيف ذلك؟.. فيقول إنه عن فلان ابن علان أنه قال.. إلخ والعلم يا عمنا.. هو لا يعترف بالعلم.. فالعلم بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

أستاذ الفلسفة وعلم الجمال– أكاديمية الفنون