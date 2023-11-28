مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية وذات سيادة

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أن الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار، مشيرًا إلى أن المجازر بحق النساء والرجال الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، ومشددًا على أنه لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يحتمل هذه المجازر، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه المجازر.

الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار

وأوضح في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأعراف الإنسانية والقانون الدولي تحتم علينا التصرف والتحرك لوقف هذه الحرب ضد المدنيين الأبرياء، وأن نتحرك للحفاظ على الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة لإعادة النازحين دون تأخير ورفع الحصار.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى أن لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن حرية الفلسطينيين وليس مزيد من الاحتلال هي مسار السلام والأمن للجميع، لا يمكن أن يستمر انتهاك ومحو حقوق الفلسطينيين، إذ أنها حقوق غير قابلة للتصرف كما لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير والحق بالحياة والحق بحياة كريمة بسلام واستقرار في أرضنا فلسطين.

وأضاف أن لا يمكن ان تكون فلسطين الاستثناء عن سيادة القانون وقاعدة التمتع بالحقوق الإنسانية، يجب أن يكون هدف الجهود منع مجازر إضافية ووضع حد لهذا الهجوم على وجود الأمة الفلسطينيية، لابد بالتوازن أن يتم تحضير لجهد جماعي غير مسبوق ينهي الاستعمار والاحتلال وينهي الفصل العنصري ويحقق السلام، مشددًا على أن حل الدولتين يستوجب دولة فلسطينية قوية مستقلة وذات سيادة عند حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.