الحاخام سوفير: "نتنياهو كافر ويأكل لحم الخنزير ونطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين"

"إسرائيل ليس لها حق في الوجود والتوراة لا تسمح باحتلال فلسطين".. هكذا هاجم الحاخام حاييم سوفير، عميد حركة ناطوري كارتا في بريطانيا، مذبحة غزة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وقتل 12 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال،

وأضاف هاجم الحاخام حاييم سوفير خلال حواره مع برنامج "قصاري القول"، على قناة "روسيا اليوم": "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كافر، ويأكل لحم الخنزير وكل ما هو ممنوع على اليهود أكله، هو كافر ووالده كافر".

وأكد أن التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين والشعب الفلسطيني، كما أن قتل الأبرياء أمر بشع، وهذا أمر مرفوض.

ورحب سوفير بالهدنة، قائلا "الهدنة أمر ضروري، لكنها للأسف مؤقتة، وسمعنا تهديدات جديدة من الصهاينة بأنهم سيدمرون غزة"، وأغلبية سكان غزة لاجئون طردهم الصهاينة عام 1948، نتمنى من الولايات المتحدة تنفيذ قرار 194 بحق العودة لـ7 مليون فلسطيني إلى فلسطين لحياتهم وبلادهم التي طردهم الصهاينة منها".

وتابع: "هناك توراة واحدة من النبي موسى وتنص على أن نعيش مع المسلمين، لا حل آخر لليهود، دون أي هوية صهيونية أو هوية وطنية خاصة، لا يوجد أي ترجمة للتوراة تسمح بقتل الأبرياء وقيام الدولة الصهيونية".

معلومات عن جماعة ناطوري كارتا

عاد اسم حركة "ناطوري كارتا" إلى الساحة مرة اخرى مع بداية الحرب الإسرائيلية- الفلسطينية، وعدوان المحتل الغاشم على أهل غزة والمجازر التي يرتكبها من إبادة جماعية وقطع للمياه والكهرباء والغذاء.

ناطوري كارتا "أي حارس المدينة" هي حركة وجماعة دينية يهودية حريدية ترفض الصهيونية بكل أشكالها وتعارض وجود دولة إسرائيل.

تم تأسيسها الجماعة عام 1935، وتُعارض الصهيونية بل وتنادي بخلع أو إنهاء سلمي للكيان الإسرائيلي، وإعادة الأرض إلى الفلسطينيين.

يبلغ تعدادهم ما يقارب 5000 ويتواجدون في القدس ولندن ونيويورك، و تقتنع بأن اليهود يُمنعون من الحصول على دولة خاصة بهم حتى مجيء المسيح.