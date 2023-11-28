مياه الفيوم تواصل أعمال الصيانة الوقائية لمحطات وشبكات الصرف الصحي

أكد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي فى شركة مياة الفيوم أن القطاع يعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تطهير شبكات الصرف الصحي بواسطة المعدات والأفراد كما تمت أعمال صيانة وتطهير ومراجعة شاملة لكافة لوحات الكهرباء وطلمبات الرفع وتطهير بيارات الرفع بالإضافة لتجديد شامل لبعض محطات الرفع الفرعية والرئيسية .

ياتى ذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير وصيانة ورفع الكفاءة لزيادة القدرات الاستيعابية لشبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لموسم الأمطار.

واضاف رئيس قطاع الصرف الصحى أن القطاع يقوم بمراجعة دورية لجميع معدات وآلات كسح مياه الأمطار والتأكيد على خطة تمركز وانتشار للمعدات لتغطية جميع المناطق الساخنة بكافةأنحاء المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية المعدات.

انشاء شبكات صرف صحى سنهور…

وكان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الفيوم قد وقع وشركة "ريدكون " للتعمير عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ ٥٧ قرية من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث.

جاء ذلك بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور امل على محمد عبد الواحد المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس أحمد ممدوح مدير إدارة البنية التحتية .والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة .

وفي السياق صرح المهندس محمد النجار أن المشروع يتكون من انشاء ٦ محطات رفع وشبكات بطول ٥٥ كم وخطوط طرد باجمالي اطوال ١٤ كم لخدمة قري ( عبدالله عليوة - السيد راحيل - منشأة السادات- محمد يوسف - الطماوي- عبد الحليم ابراهيم )بمركز سنورس

واضاف أن محافظة الفيوم تتمتع بحظ وافر من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وان القيادة السياسية تولي بالغ الاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع لتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى.

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