3 مليون خدمة طبية قدمتها حملة " 100 يوم صحة" بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، تقديم 3 مليون و357 ألف و646 خدمة طبية ، خلال فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بالمحافظة ، منذ انطلاقها على مدار خمسة أشهر ، وذلك ضمن مبادرة (100 مليون صحة ).

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية ، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 271 ألف و 778 حالة.

بالإضافة ، إلى فحص 4181 طفلا ، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، وتطعيم 518 ألف و 68 طفلا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية ، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.

كما أشار وكيل الوزارة ، إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت 2 مليون و399 ألف و 338 خدمة صحية للمنتفعات ، إلى جانب تقديم 131 ألف و 429 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 31 ألف و 797 خدمة من المرور وتحرير المحاضر ، وضبط المنشآت المخالفة ، وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك، بالإضافة ، إلى 1055 خدمة في مجال صحة البيئة.