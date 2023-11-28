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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: جمعية رسالة تشارك في اطلاق قوافل مجتمعية بسيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء وفدا من جمعية رسالة  لبحتث آليات التعاون بين المديرية  وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ,و دعم الاشقاء الفلسطينين وتقديم الخدمة العلاج  بالمستشفى الميداني بنادي أتحاد سيناء الرياضي، ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد "حسن عبدالوهاب " أن القوافل المجتمعية تقدم خدمات شامله بمراكز الشباب في ضوء تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الإستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية.

وثمن “عبدالوهاب” جهود الجهات الشريكة والدور البارز من كبار الأطباء الذين قدموا نموذجاً مبتكراً للتطوع الصحي الذي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المرضى.

وتم تفقد أماكن إيواء الأشقاء الفلسطينيين وعقد لقاءات معهم لابراز جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم مجموعة من المساعدات الإيوائية والإغاثية لهم.

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