"قرية صديقة للبيئة" ندوة للمرأة بمدينة نقادة بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بقنا، و كنيسه السيده العذراء بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الاهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة ، ندوة للتوعية البيئية بعنوان" قرية صديقة للبيئه "لرفع الوعى البيئى دعما لتوعية المرأة فى الحفاظ على البيئة و ادارة بيئية سليمة داخل المنزل فى التخلص الآمن من المخلفات المنزلية و الحد من البلاستيك احادى الاستخدام ،بقاعه التدريب المهنى الجمعيه القبطيه للرعاية و التنمية ، ذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، بحضور 50 من أهالى مدينة نقادة.

حاضر المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، تناول تعريف البيئة و المشكلات البيئية، و ابرزها اثار المخلفات المنزلية على البيئة من تلوث و توضيح اضرار حرق المخلفات ، و توضيح الطرق السليمه للتخلص من القمامه و إعادة تدوير المخلفات، والحد من البلاستيك احادى الاستخدام و استخدام البدائل، و دفن الحيوانات النافقه للحد من ظواهر التلوث البيئي، و إعادة تدوير المخلفات المنزلية و الاستفادة منها فى الأعمال اليدوية مثل الحقائب القماش للتسوق، و زراعة الأسطح باستخدام فوارغ الزجاجيه والصفائح ، و بالنسبة المخلفات الطبية الخطرة يتم بوضعها فى اناء محكم الغلق و تسليمها الى اقرب وحدة صحية لمرور سيارت المخلفات الخطرة عليها و التخلص الامن منها ، كما تم تناول النصائح الإرشادية لحمى الضنك و التغلب على مصدر المرض من باعوضة الزاعجة المصرية.

واوضحت مرفت يوحنا ان تلك الفاعليات تأتى تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الانبا بيمن مطران نقاده وقوص والانبا يوليوس اسقف الخدمات العامه و القمص رافائيل عطاالله و القس ميخائيل مرقس وخدام ميدان مرفت يوحنا و فيولا روميل و ايمان نصر بالتعاون مع وزارة البيئة .