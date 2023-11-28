مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري يلا شوت اليوم ، وتقام اليوم مباراة مثيرة بين فريقي بيراميدز والإسماعيلي في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. ستقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء تنافسًا قويًا ومثيرًا بين الفريقين.

فريق بيراميدز يدخل المباراة بتطلعات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يسعى للصعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري على المستوى المؤقت. سيكون للمباراة أهمية كبيرة في تحديد موقف بيراميدز في المنافسة على اللقب، وذلك بانتظار معرفة نتيجة مباراة الأهلي وسموحة التي ستقام في نفس اليوم وقت لاحق.

من جهة أخرى، يدخل فريق الإسماعيلي المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز والابتعاد عن قاع جدول الترتيب. يحتل الإسماعيلي حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط، وهو يسعى جاهدًا لتحسين موقعه وتعزيز آماله في البقاء في دوري الممتاز. ستكون المباراة فرصة للاعبي الإسماعيلي للتألق وتقديم أداء قوي يساعدهم على تحقيق النتيجة المطلوبة.

من المتوقع أن يتجاوز اللقاء التوتر التقليدي بين الفريقين، حيث يتمتع كلا الفريقين بجماهيرية كبيرة ومشجعين متحمسين. ستكون الأجواء في الملعب مليئة بالحماس والتشويق، وسيكون على الفرق الاستفادة من دعم جماهيرها للتأثير إيجابيًا على أداء اللاعبين.

بصورة عامة، تعتبر مباريات الدوري المصري الممتاز دائمًا مثيرة ومحمومة بالتنافس، وهذه المباراة لن تكون استثناءً. ستكون فرصة للفريقين لإثبات أنفسهم وتحقيق الفوز، وبالتالي تحقيق أهدافهم في المسابقة. ستكون القوة البدنية والتكتيكية والروح القتالية أمورًا حاسمة في هذا اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلى فى الدورى المصرى

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدزضد الإسماعيلى فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الدفاع الجوى (30يونيو).

القنوات الناقلة لـ مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلى فى الدورى المصرى

تنقل مباراة بيراميدز والإسماعيلى عبر قناة أون تايم سبورت إتش دى 2.

ترتيب الفريقين فى جدول الدورى المصرى

يدخل بيراميدز المباراة فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز 14 بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط.

قائمة الإسماعيلى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن القائمة التى سيخوض بها مباراة بيراميدز المقبلة فى الدورى.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراة بيراميدز على النحو التالى:

حارس المرمى: أحمد عادل ـ كمال السيد.

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلانى، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار.

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبدالسميع، عبدالرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدى، صالح جمعة، عبدالله السعيد، محمد بيومى، بشار أشرف، عمرو السعيد.

خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى، حسن صابر.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر

قائمة بيراميدز

أعلن جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، عن القائمة التى سيخوض بها مباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى- شريف إكرامى- أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعى- أسامة جلال- على جبر- محمد حمدى- محمد الشيبى- كريم حافظ- أحمد فتحى.

الوسط: بلاتى توريه- أحمد توفيق- رمضان صبحى- مهند لاشين- محمد رضا بوبو- عبدالله السعيد- سيف جعفر- يوسف أسامة.

الهجوم: فيستون ماييلى- دودو الجباس- فخرى لاكاى.