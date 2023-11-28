سمكة الشمس تظهر قبالة سواحل مرسى علم

ظهرت سمكة الشمس أو كما يطلق عليها مولا مولا وهي من الأسماك النادرة التي يعد ظهورها حدث فريد من نوعه، قبالة سواحل مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وبعد أن رصد الغواصين اليوم الثلاثاء، سمكة الشمس، سادت حالة من البهجة لدى الأوساط البيئية، وبين مرتادي ومحبي رياضة الغوص والأنشطة البحرية، لأن ظهورها يعد حدثا فريدا من نوعه يؤكد على تعافي البيئة البحرية.

تعتبر سمكة الشمس أثقل الأسماك العضمية وزناً، ويصل وزنها إلى ألف كيلوجرام، ويزيد طولها عندما تمد زعانفها الظهرية والبطنية.

يعيش هذا النوع من الأسماك في المياه المعتدلة والأستوائية حول العالم، تبدوا السمكة للوهلة الأولى كأن نصفها الخلفي مفقود لعدم امتلاكها الزعنفة الذيلية، أذ شكلها يشبهه رأس سمكة مع ذيل، وجسمها مسطح افقياً، ويميل جلدها إلى اللون البني بينما قد يصل سمكه يصل إلى (15) سنتيمترا، وتمتاز السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة ودائرية، وفمها صغير صعب الإغلاق، وعيونها صغيرة مقارنة بحجم جسمها، وأسنانها ملتحمة لتكوِن ما يشبه المنقار.

تتغذى سمكة شمس المحيط على قناديل البحر بشكل رئيسي بالإضافة إلي الكائنات البحرية أخرى مثل: الأسماك والقشريات واللافقاريات الكبيرة نسبياً.

تعد سمكة الشمس “ المولا مولا” عرضة لخطر القليل من الحيوانات المفترسة، مثل أسود البحر وحيتان الأوركة واسماك القرش.

جدير بالذكر أن سمكة “الشمس” غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها قد يحتوي سموماً، ولكن تعتبر هذه السمكة وجبة طعام شهية في بعض اجزاء العالم مثل اليابان وكوريا وتايوان بعد ازاله السموم منها.

سمكة شمس المحيط عرضة للأذى أو الموت من النفايات العائمة في البحر كالأكياس البلاستيكية وغيرها.