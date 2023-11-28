لأول مرة فى مصر نادٍ صحى يتبع نظام «ايروفيدا» بفندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» شرم الشيخ

على الرغم من أن هناك العديد من الطرق التى يمكننا قضاء الأجازة والاستمتاع بها ولكن مازال السفر هو الاختيار الأمثل لأجازة مليئة بالاسترخاء ومنغمرة بالأجواء الهادئة خاصة وإن كانت تلك الأجازة فى واحدة من أجمل مدن العالم وهى مدينة شرم الشيخ الساحرة ولك حرية الاختيار من بين فنادق مجموعة صن رايز المتعددة التي تمتلك المجموعة ٥ فنادق فى مدينة شرم الشيخ كل منهما له طبيعته الخاصة.

فى منطقة الهضبة، يوجد فندقان على مستوى عال من الرقى ويعتبران اختيارا مناسبا لجميع الرغبات حيث تنوع الأنشطة العائلية بهما بجانب توافر الأماكن المخصصة للكبار فقط. ويوجد بفندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» نادى صحى يتبع نظام «ايروفيدا» لأول مرة فى مصر وبه العديد من البرامج الصحية وبرامج التشخيص.

حسام الشاعر

أما عن فندق «صن رايز اراييان بيتش ريزورت» فهو ذات طابع خاص جدا مصمم على الطراز العربى العريق حيث كل تفصيلة منقاة بعناية. وأخيرا وليس آخرا، الفندقان المتجاوران؛ «صن رايز رمال ريزورت» و«صن رايز رمال بيتش ريزورت» مناسبان لرحلات العائلة والأصدقاء ويسودهما روح الاستمتاع والمغامرة.

جميع فنادق المجموعة بها العديد من أنواع ومساحات الغرف والأجنحة لتكون مناسبة لمختلف الأعداد، بالجانب إلى اختلاف الاطلالات من المدينة، الحديقة، حمامات السباحة أو البحر. ومن أكثر الأشياء التى تميزهم هى المطاعم العالمية ذات الجنسيات المختلفة منها المصرى والإيطالى والمكسيكى والاسيوى وغيرهم جميهم مقدمين من أفضل الطهاة.

مع مجموعة صن رايز، انت تصنع اجازاتك بكل ما تريده دون التنازل عن أبسط التفاصيل. احجز الآن عند اتصالك بـ١٦٠٣٢ ولا تفوت تلك الفرصة الساحرة.