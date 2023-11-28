العثور على جثمان ملقى بالطريق في العمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشفت ملابسات العثور على جثمان ملقى بالطريق بمنطقة العمرانية.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثمان دائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت أحد المارة يدعى محمد.ا، ما أسفر عن حتفه متأثرًا بجراحه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر محضر وأخطر حكمدار الجيزة بالواقعة.