الشباب والرياضة توفد ممثليها إلى دبي للتدريب التحضيري لـ COP28 والمشاركة في COY18

بدأ أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) الوصول الي مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 المزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة .

وتشارك سلمي شريف عز الدين، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ بالتدريب التحضيري لـ COP28 للمراقبين الشباب الذي ينظمه المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف، وحيث تشارك بترشيح من وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك حسام إمام، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ بفعاليات المؤتمر الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COY18 والذي تستضيفه هذا العام منظمات (مركز الشباب العربي – الجامعة الامريكية بالشارقة – مؤسسة جرين هاوس).

ومن المقرر أن تكون المشاركة الأولي الغير مسبوقة لمفاوضين شباب في الوفد الرسمي المصري بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في الفترة من 30 نوفمبر الي 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي.

وتُعد اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) هي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27، حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضاً على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.