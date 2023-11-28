خلافات أسرية .. عجوز يسطر نهاية حياته بقرص حفظ الغلال بطهطا

استقبلت مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، بائع متجول في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج، مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "صابر . م . ك . ع" 63 سنة بائع متجول ومقيم دائرة القسم مصابًا بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كلاً من :- شقيقه "محمد . م . ك . ع" 59 سنة عامل ومقيم شارع الحميات دائرة القسم ونجله "إبراهيم . ص . م . ك" 25 سنة عامل ومقيم دائرة القسم قررا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسريه ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.