هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد الانفصال

تحرص النجمة هنا الزاهد، على التواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور أو فيديوهات من يومياتها.

ومؤخرا، نشرت صورة وهي تؤدي مناسك العمرة، وظهرت وهي ترتدي حجابا أسود، وأرفقت الصور التي نشرتها عبر "إنستغرام" بتعليق يؤكد قوتها، لا سيما وأن هذا الظهور الأول لها بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

وقالت الزاهد في تعليقها: "اقترب عام 2023 من الانتهاء، ونشعر بالامتنان لله سبحانه وتعالي على كل شيء، وكل لحظة حاصرني فيها بلطفه، و أعطاني القوة والصبر والعديد من العلامات التي تؤكد أن في أشياء جميلة تنتظرني".

وكانت الممثلة هنا الزاهد أعلنت، في 16 نوفمبر الجاري انفصالها رسمياً عن أحمد فهمي بعد زواج دام 4 سنوات

وكتبت هنا الزهد عبر خاصية استوي في حسابها على إنستغرام: "الحمد لله.. تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد، بعد زواج 4 سنوات، ربنا يكتب اللي فيه الخير".

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بعقد قرانهما في 11 سبتمبر/أيلول 2019.

