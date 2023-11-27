وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء يشهد جلسة حوارية لمبادرة "شارك الكلمة كلمتك"
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز و احمد مسعد وكيلا المديريه ، بقاعة ديوان عام المديريه ، فعاليات الجلسة الحوارية التى أقامتها الوزارة ضمن فعاليات الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية .
تضمنت الجلسة الحوارية شرح ضوابط التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره واجب وطني ، فضلاً عن عرض ألية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ودور مندوبي المرشحين ووكلائهم، وكذا التوعية بخطوات التصويت الانتخابي الصحيح ، ومبطلات التصويت.
كما تطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى التسهيل علي المقيمين بالخارج في إجراء عملية التصويت والمقرر لها أول ديسمبر المقبل، وكذا آليات الاستعلام عن مقار الانتخابات.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مشاركة المواطنين والشباب فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مشهد ديمقراطى يؤكد تطور الدولة المصرية ودور الشعب فى اختيار من يمثله.
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