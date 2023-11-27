الخارجية الأمريكية تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولفت إلى أن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، ستعمل على وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف، خلال حواره عبر زوم ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إلي أنه لابد أن يجلس الإسرائيليين والفلسطينيين على طاولة المفاوضات لإقرار حق كل منهما، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى جون بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يعملان على تأسيس الدولة الفلسطينية.

وأشار، إلى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العمليات الإرهابية التى تقوم بها حركة حماس على حد وصفه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالاستقرار والحرية والكرامة والعدالة.

ونوه إلى أن البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين.

وقال، إن الهدنة ستعمل على مزيد من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بمجهودات كبيرة لسريان الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع.