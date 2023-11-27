طرح 15 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حرص الحكومة على التوسع في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة بجميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية ، والتي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية .

وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وأضاف المحافظ ، ان الوحدات المحلية تواصل جهودها فى توفير ، السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالمنافذ والأسواق ، بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% ، فضلاً عن تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين ، منعاً لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها، أو جودة المنتجات المعروضة.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار" على مدار الأيام الماضية ، حيث تم طرح 15 ألف و600 كرتونة مواد غذائية مدعمة للأهالي بمركزي ( سمالوط ـ العدوة) حيث تضم الكرتونة ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاى) ، إلى جانب توزيع كميات من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بمراكز ، ملوى ، وديرمواس ، وبنى مزار، فضلاً عن التنسيق مع عدد من الجزارين لفتح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة.

مؤكداً ، أن الوحدات المحلية لا تدخر جهداً في توفير السلع الأساسية ، بأسعار مناسبة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وأضاف المحافظ ، أن الوحدات المحلية حررت 68 محضرا تموينيا مخالفا ، خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة ، على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، والمحلات التجارية ، والمخابز البلدية ، بالتعاون مع مباحث التموين وعدد من الجهات المعنية .

للتأكد من العمل بالأسعار المعتمدة ، ومدى صلاحية المنتجات المعروضة ، منها ، 28 محضرا بمطاي ، و 20 محضرا بالعدوة ، و20 محضرا بملوى ، حيث تنوعت المخالفات ما بين ، (غير مطابق للمواصفات ـ نقص وزن ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون صرف ـ شهادة صحية - بيع أزيد من الأسعار المقررة ـ ضبط منتجات بدون فواتير) ، كما تم سحب ٥ عينات من السلع الغذائية ، لإرسالها إلى معامل التحاليل لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.