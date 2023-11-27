أهلي 2010 يتخطى إسكو بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على فريق إسكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت ‏بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة‎.‎

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق كريم أشرف (هدفان) في الدقيقتين ١٠ و٣١، وياسين تامر في الدقيقة ٥٢ من عمر المباراة‎.‎

وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من‎:‎

حراسة المرمى: محمد عبيد‎.‎

الدفاع: أدهم عبد العليم - أدهم سمير - حسن رامي - ياسين محمد‎.‎

الوسط: كريم أشرف - محمود محمد - ياسين تامر - مالك فتحي - عمر شريف‎.‎

الهجوم: محمد شريف‎.‎

وشارك آدم عمرو بدلًا من عمر شريف، وإسماعيل مصطفى بدلًا من مالك فتحي، وفتح الله عماد بدلًا من أدهم سمير، ‏ومحمد الصاوي بدلًا من محمد شريف‎.‎

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى ٣٠ نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، ‏وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، ‏وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، ‏مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل هدفين في مرماه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم ‏عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك‎.‎