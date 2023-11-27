وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع للكلية الملكية للجراحين بالعاصمة الجديدة

على هامش مؤتمر «نحو العالمية» بإسكتلندا

بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع الدكتور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراجين فى أدنبرة؛ أطر وأوجه التعاون بين الوزارة والكلية الملكية، بمقر الكلية الملكية بأدنبرة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير كمتحدث رئيسى فى مؤتمر «نحو العالمية باسكتلندا، حيث أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات المصرية والبريطانية بكافة المجالات المختلفة لاسيما فى المجالات العلمية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله فضلًا عن الارتقاء بالقطاع الطبى.

واتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية لإنشاء فرع للكلية الملكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون إضافة قوية لأفرع الجامعات الدولية المرموقة التى تتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وفد الكلية الملكية للجراحين فى أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من تطور كبير، مؤكدين أن التعاون العلمى المشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية ويشجع التعاون الثنائى مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

وأشار «عاشور» إلى التعاون المُثمر بين الجامعات المصرية مع الكلية الملكية البريطانية، حيث تم اعتماد كلية طب الأسنان فى 5 جامعات خاصة مصرية، وكذلك التقديم على مشروع مشترك لتطوير التعليم الطبى، موجهًا الدعوة لرئيس الكلية الملكية لحضور المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى والمُزمع عقده فى أبريل القادم.

ووجه د. روان باركس الشكر لوزارة التعليم العالى لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كإحدى أهم المؤسسات التى تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وتطوير السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة إلى أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهى كلية جراحة الأسنان، كلية مدربى الجراحة، كلية مدربى الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضى والتمارين الرياضية.

جدير بالذكر أن الكلية الملكية فى أدنبرة تعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة، والتى تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتمنح الزمالة فى جميع التخصصات الطبية.