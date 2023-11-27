الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على الطريقة الإيطالية.. حضري باستا بالتونة اللذيذة

باستا بالتونة
باستا بالتونة

الباستا من الأكلات الإيطالية اللذيذة، وتتعدد طرق تحضيرها ومكوناتها حسب رغبتك، لكنها ترتكز في الوصفة على المكرونة مع نوع من البروتين، سواء كان دجاج أو لحم أو جمبري أو أي نوع آخر من الأسماك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل باستا بالتونة الإيطالية.

 

باستا بالتونة

طريقة عمل باستا بالتونة الإيطالية

المقادير

- تونة : 250 جراماً (بزيت الزيتون ومصفاة)

- باستا : 500 جراماً

- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- فلفل أحمر : 1 حبة (طويل ومنزوع البذور ومفروم فرماً ناعماً)

- مشروم : 200 جم (مقطع شرائح رقيقة)

- صلصة : 500 جراماً (صوص خضار للباستا)

- نبات الكبر : ملعقة كبيرة ونصف (في الخل ومصفى)

- زيتون : نصف كوب (أرجواني كبير ومصفّى من الزيت ومقطع أنصاف)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

- بقدونس : حسب الرغبة (ورق / للتزيين)

 

طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي، اطهي الباستا بحسب تعليمات العبوة، ثم صفّيها من الماء، مع الاحتفاظ بربع كوب من ماء السلق.

سخني نصف كمية زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والفلفل الأحمر، وقلبي المكونات لحوالي 4 دقائق حتى تذبل.

أضيفي زيت الزيتون المتبقي وشرائح المشروم، وقلبي الخليط من وقت إلى آخر لحوالي 5 دقائق.

أضيفي صوص الخضار، والكبر، والزيتون الأرجواني، ثم خففي النار، واتركي الخليط لمدة 5 دقائق.

أضيفي التونة والبقدونس المفروم، واطهي المكونات لمدة 3 دقائق.

تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود، وقلبي قليلاً.

أضيفي الباستا وماء السلق المحفوظ إلى خليط التونة، ثم قلبي المكونات حتى تتداخل.

وزعي الباستا في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق البقدونس، وقدميها ساخنة.

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