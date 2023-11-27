مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4626.20 نقطة منخفضًا 1.5 نقطة وبنسبة 0.03 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4627.67 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 4 ملايين و359 ألفًا و172 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 2.4 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4 ملايين و255 ألفًا و357 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على هبوط

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع مؤشرها العام 44.57 نقطة ليبلغ مستوى 6634.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.67 %، وسط تداول 245.4 مليون سهم عبر 12738 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 38.82 نقطة ليبلغ مستوى 5435.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.71 % من خلال تداول 119.5 مليون سهم عبر 5984 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار.

كما نزل مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 48.02 نقطة ليبلغ مستوى 7271.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.66 % من خلال تداول 125.8 مليون سهم عبر 6754 صفقة بقيمة 34.5 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك تراجع مؤشر (رئيسي 50) 49.03 نقطة ليبلغ مستوى 5335.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.91 % من خلال تداول 83.6 مليون سهم عبر 4242 صفقة نقدية بقيمة 17.8 مليون دينار .

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.07%، لتصل الى مستوى نحو 2396.37 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 4.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2213 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها على تراجع

الأسهم القطرية

تراجع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، بنسبة 1.08 %، بواقع 109.62 نقاط، لينخفض إلى مستوى 10026.88 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم فى أسواق الأسهم القطرية تداول 126 مليونًا و771 ألفًا و629 سهمًا، بقيمة 358 مليونًا و221 ألفًا و897.075 ريالًا، نتيجة تنفيذ 12 ألفًا و510 صفقات في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية التداول 585 مليارًا و803 ملايين و515 ألفًا و277.030 ريالًا، مقارنة بـ591 مليارًا و476 مليونًا و708 آلاف و907.940 ريالات، في الجلسة السابقة.