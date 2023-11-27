براعم الصيد تتألق بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم
فاز فريق البراعم 2013 لكرة القدم على نظيره نادى القناطر بنتيجة 4 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دورى منطقة الجيزة.
كما حقق فريق 2012 لبراعم كرة القدم بنادي الصيد الفوز على نادى جينيس بنتيجة 4 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد فى بطولة دورى الجيزة لكرة القدم.
وتمكن فريق البراعم 2012 لكرة القدم بنادي الصيد من هزيمة نادى البكارى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة التى جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة دورى الجيزة.
واستطاع فريق البراعم 2011 لكرة القدم بنادي الصيد تحقيق الفوز على نادى الترسانه بنتيجة 1 / صفر على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دورى الجيزة لكرة القدم.
الجهاز الفنى والإداري لقطاع البراعم
جمال عبد الخالق مدير قطاع البراعم و الاكاديمية، يوسف مقبول نائب مدير القطاع، رامى على زكى مدير ادارى قطاع البراعم.