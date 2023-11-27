مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر كورة لايف

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة النصر وبيرسوبليس، ينقل لكم موقع الوفد بث مباشر مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا، في المواجهة التي تنطلق على الأراضي السعودية بملعب استاد الاول بارك ، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري.

يريد محبو النجم كريستيانو رونالدو معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد برسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 والتشكيل، وذلك من أجل متابعة النجم البرتغالي الذي يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع فريق النصر السعودي في مختلف المسابقات المحلية والقارية سواء في دوري روشن 2023/2024 أو البطولة الآسيوية.

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويمكنكم مشاهدة اللقاء مباشرةً عبر قناتيّ “beIN Sports AFC 2 HD، SSC1 HD”.

وجدير بالذكر أن مباراة النصر وبرسبوليس الماضية في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا أنتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل لاشئ، سجل أهداف المواجهة حينها محمد قاسم مدافع القلعة الصفراء وسجل الفريق الإيراني هدف عكسي بمرماه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس

لاي جد قناة مفتوحة رسمية ستبث المباراة وذلك لأن حقوق البث الحصري للقنوات الرياضية التالية:

تردد قناة الكأس القطرية :

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة SSC 1 :

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 معدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تشكيلة النصر أمام برسبوليس اليوم

تشكيلة النصر ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا اليوم:

• حارس المرمى: العقيدي.

•خط الدفاع: أيمن، لابورت، لاجامي، سلطان .

• الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، النجعي .

• الهجوم: غريب، رونالدو، ماني .

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبرسبوليس | من هنــــا