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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وسائل إعلام إسرائيلية: اتفاق على إدراج 11 إسرائيليا على قائمة المفرج عنهم مساء اليوم بغزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن اتفاقا على إدراج 11 إسرائيليا على قائمة المفرج عنهم مساء اليوم من قطاع غزة.

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هيئة شؤون الأسرى: مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين .. فيديو

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حماس: الإفراج عن الأسرى العسكريين يقابله إنهاء الحصار على غزة

وافادت مصادر أنه سيتم الافراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

 

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تمهيدا لتنفيذ الأفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، تم توجيه إخطارات لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة.

 

وقال مكتب نتنياهو "بعد استلام قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم كجزء من المخطط، تم تقديم المعلومات إلى عائلاتهم".

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