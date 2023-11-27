تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام أبو سليم

قرر معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل، قرر معتمد جمال عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام معتمد جمال بتقديم التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.