ندوة توعوية بتعليم قوص للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إن الإدارة إستهدفت المعلمين وأولياء الأمور ، خلال الاسبوعين جاريين بسلسلة ندوات توعوية بالمدارس لحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم بالاستحقاق الرئاسى ٢٠٢٤م، من خلال تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمدارس بمشاركة مجالس الامناء والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس .

جاء ذلك خلال إجتماع القبانى ، بمكتبه اليوم الاثنين وأعضاء غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية بالتزامن وقرب الإنتخابات الرئاسية المزمع إجرائها فى العاشر وحتى الثانى عشر من ديسمبر المقبل.

مؤكدا أن تعليم قوص يستضيف ٤٧ لجنة تصويت ضمن ٥٥ لجنة على مستوى مركز قوص ، معلنا جاهزيتهم خدميا إداريا لاستقبال الناخبين .

كما أشار مدير عام تعليم قوص ، إلى ان التصويت حق دستورى أصيل لكل مواطن يعيش على أرض الوطن فكما أن للمواطن حقوق يتمتع بها فعليه واجبات اهمها المشاركة فى الانتخابات اى كان رأيه ، كما ان الاستحقاق الرئاسي سيضع مصر فى بؤرة اهتمام العالم فيجب علينا أن نظهر بشكل مشرف فمصر هى منبع الحريات والديمقراطية .

يذكر أن مركز قوص يشكل الدائرة الأكبر من حيث الكتلة التصويتية حيث يبلغ عدد المواطنيين الذين لهم حق التصويت ٢٩٩ الف و٣٦٠ الف صوت تشمل مدينة قوص وخمس مجالس قروية تضم ٢٣ قرية بها ٥٥ لجنة فرعية ب ٥٣ مركز انتخابى .