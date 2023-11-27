الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يكرم مدير الطب البيطري لدورهم المتميز في الحفاظ علي الثروة الحيوانية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

كرم اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الدكتورة رحاب خالد الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، وفريق العمل المكون من:-

الدكتور محمد احمد محمد مصطفي مدير إدارة الوقاية بالمديرية.

الدكتور رجب احمد محمد مدير إدارة طور سيناء.

الدكتور أدهم شوقي نايل طبيب بيطري إدارة طور سيناء.

الدكتور محمد الغريب سلامة مدير إدارة شرم الشيخ .

الدكتور عبد الحميد الدرس مدير ادارة سانت كاترين .

وجاء التكريم لمجهوداتهم المتميزة للحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض المعدية والوبائية من خلال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

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