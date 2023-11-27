محافظ جنوب سيناء يهدي شهادة الدكتوراه الحاصل عليها لأبناء المحافظة

أهدى اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، شهادة الدكتوراه الحاصل عليها لأبنائه من المحافظة، وقال المحافظ ان حصوله علي الدكتوراه مع مسئولياته في إدارة شئون المحافظة تعتبر مثالا يحتذى به للأجيال القادمة، ونصح المحافظ الأجيال القادمة من أبناء المحافظة بضرورة التماس الطرق التي يحققوا من خلالها ذاتهم مع توفر الإرادة القومية لذلك، مشيرا ان أفضل تلك الطرق هو تحصيل العلم.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسة المجلس التنفيذي رقم " 10" التي عقدت، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وإدارات الديوان العام.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل امس الاحد ، علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، والتي تمت مناقشتها من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء .

وتمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ.

وقد أجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم متمنين له دوام التوفيق.

وضمن جدول الأعمال للجلسة صدق المحافظ علي محضر اعمال الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 25 أكتوبر 2023.

تم خلال الجلسة بحث الإجراءات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية بشأن تخصيص الأراضي للجهات الحكومية بغرض النفع العام، كما تم مناقشة تعديل شروط وضوابط تشغيل دار الضيافة بمبنى الخدمات الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

كما تم خلال الجلسة عرض مذكرة لجنة الإشراف علي مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بشأن الموافقة علي تشغيل البارك الذكي " ساحة الانتظار" بمدينة شرم الشيخ تشغيل تقليدي برسم رمزي 25 جنيها للسيارة تدفع عن دخول البارك مؤقتا لحين الانتهاء من المنظومة الرقمية للبارك، كما تم عرض تخصيص الأراضي للجهات الحكومية بغرض النفع العام.

FB_IMG_1701097272522

FB_IMG_1701097269787

FB_IMG_1701097267300

FB_IMG_1701097264257

FB_IMG_1701097261595

FB_IMG_1701097256880