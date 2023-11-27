أبرزها الكركديه.. 10 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

هناك مشروبات يساعد تناولها بانتظام على خفض ضغط الدم المرتفع تم الإبلاغ عن ذلك، على وجه الخصوص، من خلال منشور Gazeta.Ru.

وفقا للخبراء، فإن عصير الأناناس هو من أكثر المشروبات المفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم فهو غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتطهير الجسم من الصوديوم الزائد.

ومن بين أفضل المشروبات ضد ارتفاع ضغط الدم أيضًا الشاي الأخضر - فهو يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تدعم وتحسن عمل الأوعية الدموية الكركديه المبرد.

كما يساعد على خفض ضغط الدم لإنه مبرد وعندما يكون ساخنًا يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ومشروب آخر فعال كوسيلة لخفض ضغط الدم هو عصير البنجر.

ويؤثر استخدامه على تكوين أكسيد النيتريك، الذي يساهم في استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وتطبيع ضغط الدم وتعمل بعض أنواع التوت على خفض ضغط الدم بشكل كبير والعصائر منها تتولى هذا التأثير.

وعلى سبيل المثال، عصير التوت الطازج مفيد جدًا لتقوية القلب وتحسين ضغط الدم كما تساعد عصائر التوت الويبرنوم والتوت البري والكشمش الأسود والرمان على خفض ضغط الدم.

ويوصى أيضًا بعصير البطيخ لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من اختلال وظائف الكلى، والفواكه مثل التفاح غنية بالبكتين الذي ينظف الأوعية الدموية، وكذلك الفيتامينات والعناصر الدقيقة، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي ضرورية لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

ويوصى بشرب نصف كوب من عصير التفاح قبل 15-20 دقيقة من الوجبات، والمشمش أيضًا له تأثير معزز على نظام القلب والأوعية الدموية ثمار المشمش غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والبكتين، واستهلاكهم يعطي تأثير مدر للبول واضح إلى حد ما للعلاج، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناول ما لا يزيد عن 150 مل من عصير المشمش يوميًا ومن بين مشروبات الخضار، عصير الطماطم، وعصير اليقطين، وعصير البطاطس، وعصير الخيار فعالة في خفض ضغط الدم المرتفع بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب مشروبات الحليب المخمر له تأثير إيجابي على ضغط الدم.

وتحتوي على نسب مثالية من الكالسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين عمل القلب والأوعية الدموية في السابق، والمشروبات التي يمكن أن تهدئ وتحمي من التوتر.