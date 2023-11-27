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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حميد الشاعري يقرر عم الإحتفال بعيد ميلاده بسبب غزة

حميد الشاعري
حميد الشاعري

يحتفل الكابو حميد الشاعري، بعيد ميلاده كل عام، إذ يجتمع عدد كبير من الفنانين والموسيقيين للاحتفال به خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما يميز كحالة فنية متفردة في عالم الموسيقى، نظرا لتعاونه مع كافة أجيال الموسيقى على مدار 40 عاما وأكثر، تشهد على مسيرته الموسيقية ومشاركته في صناعة نجوم من أجيال موسيقية مختلفة.

 

وقرر الكابو عدم الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضا لمجازر جيش الاحتلال في المدنيين بالقطاع.

 

وأكدت مصادر مقربة من حميد الشاعري، أنه تواصل مع اصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجئته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدر التريند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما به من حضور طاغي لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة لفانز حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضا.

 

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده كل عام في احتفالية مميزة وسط عائلته وأصدقائه والفانز الخاص به، بالإضافة لمشاركة متنوعة وكثيفة من نجوم الفن بالأجيال المختلفة، وذلك يوم 29 نوفمبر من كل عام.

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