وكيل الشباب والرياضة يهنئ محافظ جنوب سيناء على الدكتوراه في التنمية الشاملة بسيناء

في برقية تهنئة هنأ محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب و الرياضه بجنوب سيناء اللواء ا.ح دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء على حصولة علي درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع، (التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب).

كما تقدم اليوم وفد من ابناء مديريه الشباب و الرياضه ضم اعضاء للبرلمان و اعضاء نادي التطوع و انديه الفتاة و ابنرأة و عدد من العاملين بالمديرية بتنظيم ممر شرفي للمحافظ تقديرا له علي التنميه الشامله للمحافظة وحصوله علي درجه الدكتوراه .

يذكر أنه قد تمت مناقشة رسالة الدكتوراة من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، وسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين بينهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء ،بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ.

وقد اجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق .

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