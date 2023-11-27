الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد طرح فيلم Muzzle في دور العرض المصرية

فيلم Muzzle
فيلم Muzzle

 

في شوارع لوس أنجلوس القاسية، يأخذ Muzzle الجماهير في رحلة مثيرة، واستثنائية لظابط شرطة سابق يتعرض لحدث مؤلم ويحاول من خلاله التخلص من آثار ماضيه الحزين، الفيلم بطولة النجم آرون إيكهارت وإخراج جون ستالبرغ جونيور.

موعد عرض فيلم Muzzle

 وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 29 نوفمبر، والتي  تبدأ أحداثه بصدمة فقدان ضابط شرطة لوس انجلوس "جيك روسر" لرفيقه الوفي الكلب Ace، وبينما يحاول التغلب على آثار ماضيه، يجد نفسه متورطًا في فضيحة توقفه عن عمله كشرطي وتغير مسار حياته، حيث يبدأ روسر في مطاردة العدالة برفقة شريكه الجديد، الكلب العدواني  تكمن قوة فيلم Muzzle في العلاقة بين جيك وشريكه الكلب الجديد Socks، حيث ينطلقان في رحلة تستكشف عالم الجريمة وتجارة الكلاب والشركات التي تختبئ وراء إنتاج الفينتانيل، ويقدمان لحظات مثيرة ومشاهد مؤثرة من الارتباط بين الإنسان والكلب، كما يتنقلون معاً في ظل الفساد والخطر، ويشكلون رابطًا يعكس تحدياتهم المشتركة، حيث تعزز الكلاب الفيلم بلمسة من الرقي والإحساس العاطفي. 

 

Muzzle هو توليفة سينمائية تجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويكشف الأقنعة عن العديد من الحقائق المخفية، وتتألق أداءات نجوم الفيلم، آرون إيكهارت، ستيفن لانج، وبينيلوب ميتشل، في تجسيد شخصياتهم بقوة وعاطفة. إلى جانب الإخراج المتقن والكتابة المذهلة لجون ستالبرغ جونيور وسيناريو يجمعه مع كارلايل يوبانك.

 

 يتم تقديم Muzzle بشكل متقن، مع رصد دقيق للخفايا التي تكمن في قلوب شخصياته. ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

مواد متعلقة

تامر حسني يعود لنشاطه الفني بحفل جديد

حفلات البحرين 2023| ليلتان من أغاني عبدالمجيد عبدالله

تواجد مصري مميز في فعاليات أيام قرطاج المسرحية 2023

موسم الرياض 2023| ثلاثية خليجية فريدة ضمن حفلات ديسمبر

ثنائية موسيقية نمساوية على المسرح الصغير بالأوبرا

ماجد المهندس في حفل جديد بالإمارات

فوز فيلم "إذا الشمس غرقت في بحر الغمام" في مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة

أبرزها "وداعًا جوليا".. قائمة أفلام المهرجان الدولي للفيلم في مراكش
الجريدة الورقية