محافظ جنوب سيناء يكرم خريجة جامعية من ذوي الهمم لتفوقها الدراسي

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، ايه صفوت محروس ابراهيم " من ذوي الهمم" لحصولها علي ليسانس اداب وثائق ومكتبات بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف .

وقال المحافظ خلال التكريم ان ايه من أبناء جنوب سيناء وخريجة المدرسة الفكرية بطور سيناء و وتفوقت دراسيا واجتهدت وحصلت علي ليسانس الآداب بتفوق بجانب عملها في مركز معلومات مديرية الصحة بالمحافظة.

واشار ان ايه نموذج مثالي لابد ان يحتذي بها أبناء وبنات المحافظة من الأجيال القادمة، و ضرورة التغلب علي كافة التحديات للوصول لتحقيق اهدافهم لما فيه الخير لهم ولوطنهم.

مؤكدا استمراره وحرصه علي رعاية أبناء المحافظة، وتبنيه كافة تلك النماذج الطموحة ومساندتهم لتحقيق أحلامهم ليكونوا نموذجا مشرفا مميزا ومثالا يحتذى به للأجيال القادمة،ويرفعوا اسم المحافظة عاليا .

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