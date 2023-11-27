فيلم Napoleon يتخطى الـ20 مليون دولار منذ طرحه

ارتفعت إيرادات فيلم Napoleon إلى 20 مليونًا و450 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الجارى، على أن يصل دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم Napoleon

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

فيلم Napoleon

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

أبطال فيلم Napoleon

الفيلم من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.