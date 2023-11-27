وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يعقد الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات

عقد ايهاب حسن عبد الوهاب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع، مديري إدارات الديوان العام للمديرية بمكتبه لمناقشة جدول الأعمال الشهري.

واكد حسن عبد الوهاب اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخطيط الاستراتيجي والعلم لمواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، لافتاً إلى أهمية نشر التوعية بأمور السلامة المهنية والتصدي للمخاطر والحفاظ على المنشآت الشبابية والرياضية، والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقييمه، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه، بما يواكب المتغيرات في الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل آمن.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على أهمية دور إدارة التخطيط والمتابعة في تطوير العمل بالمديرية وضرورة الدفع بالشباب القادر على العطاء والتطوير، وكذلك أهمية التعاون بين الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية لتيسير الأعمال وحل المشكلات بمراكز الشباب.

وأشار وكيل وزارة الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة و تكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

وأضاف وكيل الوزارة الي مساهمة المشاركة السياسية بدور رائد وحيوي من خلال المشاركة الانتخابية التي يؤديها المواطن كي يختار مرشحًا رئاسيًا يتبنى من السياسات والأهداف المعلنة ببرنامجه ما يحقق به غايات الدولة العليا عبر أنشطة وتكليفات تقوم بها مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، حيث كفل الدستور المصري حق المشاركة الانتخابية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة في رسم سياسة الدولة العامة، وهذا الحق الأصيل يؤكد اهتمام الدولة بالشرعية الدستورية، والتي تترجمها الانتخابات؛ باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتولي سلطة إدارة شئون الدولة .