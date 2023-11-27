وزير فلسطيني سابق: مصر تؤدي دورًا مهمًا لتمديد الهدنة في قطاع غزة

ثمن وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق الدكتور أشرف العجرمي، الجهود المصرية المبذولة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، متوقعا أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية ومثمرة في نهاية المطاف.

وقال العجرمي ـ في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاءإن "الجهود الراهنة الرامية لتمديد الهدنة في غزة مهمة للغاية لأنها تسمح بإدخال المزيد من المساعدات والمستلزمات الإغاثية والطبية والغذائية، كما تعطي فرصة لإزالة الأنقاض وانتشال جثث الشهداء من تحت المباني المدمرة جراء العدوان الأخير على القطاع".

وأوضح أن الضغوط المكثفة على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لتمديد الهدنة الإنسانية من شأنها أن تعزز آليات وقف إطلاق النار بشكل كامل خاصة في ظل الأوضاع وصفها بـ"الكارثية" في القطاع على كافة الأصعدة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة، معربا عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال .

وشدد العجرمي، على إصرار الفصائل الفلسطينية على ضرورة العمل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين حتى المحتجزين الجدد خلال العدوان الأخير على القطاع من السجون الإسرائيلية، متهما إسرائيل بعدم التزامها بتنفيذ كافة التعهدات الخاصة بالابتعاد كل البعد عن اعتقال الأطفال والنساء والأسرى المفرج عنهم في صفقات سابقة، مؤكدا خرق الاحتلال بهذه المسألة جميع القوانين والأنظمة الدولية، بما فيها كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

وبيَّن أن التجارب الإسرائيلية على مدار عقود أثبتت فشلها وعدم تعلمها من تجاربها الخاطئة وتعيد تكرارها بصورة وصفها بـ"المأساوية"، رافضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة

دعا ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم /الاثنين/ إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة ، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء.

وقال بوريل - خلال اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الاسبانية نقلت قناة "فرانس 24" مقتطفات منه اليوم /الاثنين/ - "يجب تمديد الهدنة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وكانت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة قد بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، وذلك بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية برعاية مصرية قطرية أمريكية وبموجبها يتم تبادل 50 رهينة محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية ، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة ، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.