الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة

دعا ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة ، والتي من المقرر أن تنتهي غدًا الثلاثاء.

وقال بوريل - خلال اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الاسبانية نقلت قناة "فرانس 24" مقتطفات منه اليوم /الإثنين/ - "يجب تمديد الهدنة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وكانت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة قد بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، وذلك بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية برعاية مصرية قطرية أمريكية وبموجبها يتم تبادل 50 رهينة محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية ، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة ، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.