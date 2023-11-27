أبرزها "وداعًا جوليا".. قائمة أفلام المهرجان الدولي للفيلم في مراكش

تأتي قائمة أفلام المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، التي تقام فعالياته بين 24 نوفمبر - 2 ديسمبر، بـ4 أفلام مختلفة وهي صحاري للمخرج فوزي بنسعيدي، حيث يشهد عرضه الأول في العالم العربي بحضور بنسعيدي والأبطال فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي ورابي بن جلي والممثلة نزهة رحيل، وذلك ضمن فعالية لتكريم بنسعيدي.

ويشارك أيضًا وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني الذي يحضر العرض إذ تليه مناقشة مع الجمهور، ووراء الجبل للمخرج محمد بن عطية وتحضر العرض سلمى الزغيدي لإجراء مناقشة مع الجمهور، ومَروكية حارة للمخرج هشام العسري حيث يشهد عرضه العالمي الأول بحضور العسري والأبطال فدوى طالب وصالح بن صالح ومالك أخميس وكرم المراني.

تفاصيل الأفلام المشاركة في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش

نُبذة عن الأفلام المشاركة: تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

فاز الفيلم بـ15 جائزة دولية، وحقق نجاحًا تجاريًا ساحقًا في دور العرض المصرية، وكان قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نظرة ما حيث فاز بجائزة الحرية، كما شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة وقير دويني. وداعًا جوليا من إنتاج أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.

مواعيد عرض الأفلام

مواعيد العرض: الخميس 30 نوفمبر الساعة 9 مساءً في سينما الكوليزي يتتبع وراء الجبل رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل. الفيلم من تأليف وإخراج محمد بن عطية وإنتاج لينا بوشوشة وبطولة مجد مستورة، سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

حصل وراء الجبل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث شارك في قسم آفاق، وفاز الفيلم بجائزة الصحافة في مهرجان الفيلم العربي بفاماك، وشارك في مهرجان هامبورغ السينمائي ومهرجان بوسان السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان ساوباولو السينمائي الدولي، ومهرجان بينغياو السينمائي الدولي.

ويشهد عرضه الأول في العالم العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. مواعيد العرض: يوم السبت 2 ديسمبر الساعة 2 مساءً في قاعة السفراء في قصر المؤتمرات صحاري شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ويحكي الفيلم قصة صديقين مهدي وحميد اللذان يعملان بوكالة لتحصيل القروض المتراكمة، ويسافران عبر قرى جنوب المغرب في سيارتهما القديمة ويتقاسمان غرفة مشتركة في الفنادق المتهالكة.

وخلال تواجدهما في الطريق السريع في الصحراء يلتقيان برجل مريب ينطلق معهما في رحلة روحانية. فيلم صحاري تأليف وإخراج فوزي بنسعيدي ويشارك في بطولته فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي ورابي بن جلي وهاجر كريكع ومها البخاري

ميعاد العرض: يوم الأربعاء 29 نوفمبر الساعة 8:30 مساءً قاعة الوزراء في قصر المؤتمرات مَروكية حارة تدور أحداثه حول كاثي عشية عيد ميلادها الثلاثين، إذ تستنج أمر يدهشها، وهو أن الحياة كانت قاسية عليها، وبالتحديد ما يتعلق بوالديها ورئيستها في العمل وخطيبها، ومجتمعها بصفة عامة. عند لحظة الإدراك تلك، يبدأ أسوأ في حياتها. مَروكية حارة من تأليف وإخراج وإنتاج هشام العسري، وبطولة فدوى طالب وصالح بن صالح ومالك أخميس وكرم المراني، وتصوير أمين تاسوكا. ميعاد العرض: يوم الجمعة 1 ديسمبر الساعة 9 مساءً في قاعة السفراء في قصر المؤتمرات