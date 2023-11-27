محلي قوص يعقد اجتماعًا لمتابعة التجهيزات النهائية للمقررات الانتخابية

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2023 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالوحدة كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز، وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة، فضلاً عن حضور كافة رؤساء المصالح والمؤسسات الحكومية بالمدينة.

في بداية الاجتماع أوضح رئيس المركز أن أعداد الناخبين بدائرة المركز يبلغ عددهم حوالي ٢٩٩٣٠٩ يدلون بأصواتهم أمام ٥٣ مركزًا ومقرًا انتخابيًا بإجمالي ٥٥ لجنة فرعية، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل لجان للمرور على كافة المراكز الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال الناخبين، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات من تعليمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بكافة قواعد الهيئة العامة للانتخابات.

وأكد رئيس المركز أنه تم تكليف اللجنة المشكلة بمراجعة جميع المراكز والمقرات الانتخابية للتأكد من مستوى نظافتها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، مع رفع الإشغالات بالشوارع المؤدية إليها، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمحيط الواقعة فيه، وضرورة التأكد من توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، مؤكدًا ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وكذا التأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بها.

وفي نهاية الاجتماع حث رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني جموع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في استكمال مسيرة الوطن نحو التنمية والبناء.