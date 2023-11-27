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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

فريق إيناكتس جامعة حلوان يشارك في التدريب الثانوي 2024

فريق جامعة حلوان
فريق جامعة حلوان

شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته في الجامعة البريطانية. 

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ويستهدف فريق إيناكتس تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

جاءت مشاركة فريق جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتم خلال التدريب عرض المشاريع الناجحة السابقة واستعراض الخبرات والتجارب الميدانية.

جامعة حلوان يدعم الطلاب المبتكرين

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلاب المبتكرين وتعمل على تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات. 

وحصد فريق جامعة حلوان مراكز متقدمة هذا العام، كما أن مشاركة الطلاب في إيناكتس تسهم فى  تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتفتح آفاقاً جديدة أمامهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.

تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين جامعة حلوان المساعد، ومحمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى.

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