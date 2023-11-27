موعد لقاء الأهلي المقبل في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في بطولة الدوري الممتاز غد الثلاثاء ، عقب مواجهته الأخيرة أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





ويلاقي الأحمر نظيره سموحة على ملعب المقاولون العرب ، في تمام السابعة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

مران الأهلي الأخير ..

وخاض الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الجماعي بالأمس ، أعقبه محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.