موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.. عقب صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري يرغب الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

ووفقًا لوزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بداية من يوم 24 ديسمبر، كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 7 و10 و11 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر

ويمكن صرف صرف مرتبات شهر ديسمبر، البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى، ومن منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلى ATM الخاصة بالبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 9000 جنيه.

المدير العام أو ما يعادلها مبلغ 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها مبلغ 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها مبلغ 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 4000 جنيه.