جدول مباريات اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث سيكون هناك مواجهات في دوري أبطال آسيا، والدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء النصر السعودي وبرسيبوليس ، بجانب لقاء جيرونا ضد أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

ناساف كارشي - أوزبكستان ضد الفيصلي الأردني، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات Abu Dhabi Sports Asia 2، Alkass Ten، SSC EXTRA 2 HD، beIN Sports AFC 2 HD.

الشارقة الإماراتي ضد السد القطري، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، beIN Sports AFC 1 HD، SSC EXTRA 1 HD، Alkass Nine HD.

أولماليك - أوزبكستان ضد اتحاد جدة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 1 HD، beIN Sports AFC HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، SSC1 HD، Alkass Ten.

الدحيل القطري ضد استقلال دوشنبه - طاجيكستان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports AFC HD.

سباهان اصفهان - إيران ضد القوة الجوية العراقي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 2 HD، SSC EXTRA 2 HD، beIN Sports AFC 2 HD.

النصر السعودي ضد برسيبوليس - إيران، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات beIN Sports AFC 2 HD، SSC1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

فولهام ضد وولفرهامبتون، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

جيرونا ضد أتلتيك بيلباو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد ليتشي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

بولونيا ضد تورينو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

النصر للتعدين ضد بتروجيت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة ضد أسوان، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد مكادي، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

مصر للمقاصة ضد غزل المحلة، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.