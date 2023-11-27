تعليم سوهاج تعلن عن إنطلاق الدورة الرابعة لمسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وجه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بضرورة التيسير على جميع طلاب المحافظة الراغبين في الإشتراك في النسخة الرابعة من مسابقة " جائزة الدولة للمبدع الصغير"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الإحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ومرور 50 عاماً على حرب 1973 المجيدة.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن جوائز المسابقة تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى من سن 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة، ويبلغ عدد جوائزها 4 جوائز، وذلك في مجالات: الأدب وتشمل "القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي "، والفنون وتشمل "الرسم، العزف والغناء"، والإبداع والإبتكار وتشمل "التطبيقات والمواقع الإليكترونية، الإبتكارات العلمية ".





وأضاف الدكتور ياسر محمود أنه يشترط توافر مجموعة من الشروط والمعايير في المتقدمين للمشاركة في المسابقة، وهي:

ـ أن يكون المتقدم ( مصرى الجنسية.





ـ محمود السيرة حسن السمعة.





ـ ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.





ـ أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.





ـ أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.





ـ ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.





. ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.





ـ لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.





ـ فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الإبتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع .





ـ تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أن التحكيم في المسابقة يتم على مرحلتين:





مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.





ـ مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين)





ـ حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة، ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.





ــ في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.





وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أن التقدم للمسابقة اليكترونياً عبر الموقع الإليكتروني الخاص بالجائزة www.ckp.eg، وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2023 .